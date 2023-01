Reisende aus China müssen bei Reiseantritt nach Deutschland Corona-Test vorlegen

Reisende aus China müssen künftig bei Reiseantritt nach Deutschland einen Corona-Test vorlegen. Sie benötigten "mindestens einen Antigenschnelltest", erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag in Berlin. Zudem würden bei der Einreise stichprobenartige Tests vorgenommen, "um Virusvarianten zu erkennen". Darüber hinaus werde es ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen geben. Auch Österreich, Schweden und Belgien kündigten am Donnerstag eine Testpflicht für Einreisende aus China an.