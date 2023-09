Rekordzahl von teuren Unwetterkatastrophen in den USA 2023

Die USA haben in diesem Jahr bereits eine Rekordzahl von 23 Unwetter- und Klimakatastrophen mit Milliardenschaden erlebt. Das sind mehr Katastrophen dieser Art als die 22 im gesamten bisherigen Rekordjahr 2020 - und das vier Monate vor Jahresende, wie die US-Wetterbehörde NOAA am Montag hervorhob.

Die Zahlen umfassen Unwetterkatastrophen mit einem Schaden von jeweils mehr als einer Milliarde Dollar (935 Millionen Euro) zwischen Januar und Ende August 2023. Zu den Katastrophen gehören die verheerenden Waldbrände auf Hawaii im August mit mehr als 110 Toten, Hurrikan "Idalia", der Ende August im Bundesstaat Florida auf Land getroffen war, schwere Überschwemmungen in Kalifornien in den ersten Monaten des Jahres und ein Wintersturm im Nordosten der USA im Februar.

Insgesamt kamen bei den Unwetterkatastrophen in diesem Jahr "direkt und indirekt" 253 Menschen ums Leben, wie die NOAA erklärte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 57,6 Milliarden Dollar (mehr als 53,8 Milliarden Euro).

Auch weitere Wettereignisse in diesem Jahr könnten zu Schäden von jeweils mehr als einer Milliarde Dollar geführt haben, unter ihnen Tropensturm "Hilary" im August in Kalifornien und die Dürre im Süden und Mittleren Westen der USA. Die NOAA prüft dies noch.

"Diese Rekordzahlen in einem Jahr, das eines der heißesten der Geschichte werden dürfte, sind ernüchternd und die jüngste Bestätigung eines sich verschlimmernden Trends teurer Katastrophen", erklärte Rachel Cleetus von der Organisation Union of Concerned Scientists. Viele der Katastrophen würden die "eindeutigen Fingerabdrücke des Klimawandels" tragen. Experten zufolge werden Unwetter wegen der Erderwärmung häufiger und heftiger.

2023 ist zwar bereits jetzt das Jahr mit der größten Zahl an Unwetter- und Klimakatastrophen in den USA mit Milliardenschaden - der Gesamtschaden war aber in anderen Jahren höher. Das teuerste Jahr war 2017 mit einem Schaden von fast 384 Milliarden Dollar, der vor allem durch die Hurrikans "Harvey", "Irma" und "Maria" verursacht wurde.