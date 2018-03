Renten steigen im Westen um 3,2 Prozent und im Osten um 3,4 Prozent

Die Renten in Deutschland werden in diesem Jahr deutlich erhöht: In Westdeutschland steigt die Rente zum 1. Juli um 3,22 Prozent, in den neuen Ländern um 3,37 Prozent, wie Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag mitteilte. Der aktuelle Rentenwert Ost steige damit auf 95,8 Prozent des aktuellen Rentenwerts West. Bisher lag der Wert bei 95,7 Prozent.

"Auch in diesem Jahr führen die gute Lage am Arbeitsmarkt und die Lohnsteigerungen der Vergangenheit zu besseren Renten", erklärte Heil. Das sei eine erfreuliche Nachricht für die über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner.

Auf dem Weg zu gleichen Rentenwerten in Ost und West werde mit der Rentenanpassung 2018 ein weiterer Schritt gemacht. "Bis spätestens zur Rentenanpassung 2024 wird der aktuelle Rentenwert (Ost) auf 100 Prozent des Westwerts ansteigen", kündigte Heil an.