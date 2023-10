Rettungsdienst: Mindestens 22 Menschen in Israel von Angreifern erschossen

Nach dem Beginn des großangelegten Angriffs der palästinensischen Hamas-Organisation auf Israel sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens 22 Menschen in Israel erschossen worden. "Hunderte weitere Opfer" seien verletzt worden, erklärte der Rettungsdienst Magen David Adom am Samstagmittag.

Militante Palästinenser feuerten seit Samstagmorgen aus dem Gazastreifen tausende Raketen auf Ziele in Israel ab. Nach Armeeangaben kämpfen israelische Soldaten zudem in mehreren Orten rund um den Gazastreifen "am Boden" gegen militante Palästinenser. Die Angreifer seien mit Gleitschirmen, über das Meer und am Boden nach Israel eingedrungen, sagte ein Militärsprecher. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte, sein Land befinde sich "im Krieg" mit der Hamas. Er habe eine "umfassende Mobilisierung von Reservisten" angeordnet: "Der Feind wird einen beispiellosen Preis zahlen."