Rettungsdienst: Mindestens 40 Tote bei Kämpfen mit Hamas in Israel

Bei den Gefechten mit Hamas-Kämpfern auf israelischem Gebiet sind nach Angaben der Rettungskräfte mindestens 40 Menschen getötet worden. Seit dem Beginn des Großangriffs der radikalislamischen Palästinenserorganisation am Morgen hätten Einsatzteams 40 Todesopfer gezählt und hunderte Verletzte behandelt, erklärte der Rettungsdienst Magen David Adom am Samstagmittag. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums wurden mindestens 779 Verletzte in Krankenhäuser gebracht.

Die Hamas hatte am Samstagmorgen die "Operation Al-Aksa-Flut" gestartet und tausende Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. Nach Angaben der israelischen Armee kämpfen ihre Soldaten in mehreren Orten rund um den Gazastreifen auch am Boden gegen militante Palästinenser. Die Angreifer seien mit Gleitschirmen, über das Meer und am Boden nach Israel eingedrungen, sagte ein Militärsprecher.

ju/gt