Revisionsprozess im Berliner Wettbüro-Mordfall beginnt

Vor dem Berliner Landgericht beginnt am Dienstag (09.00 Uhr) der Revisionsprozess gegen einen 33-Jährigen im sogenannten Wettbüro-Mordfall. 2014 hatten 13 Männer ein Wettbüro im Berliner Stadtteil Reinickendorf gestürmt und einen darin sitzenden Mann erschossen. Das Landgericht verurteilte 2019 acht Hells-Angels-Rocker wegen Mordes und einen neunten, den damaligen Anführer, wegen Anstiftung zum Mord zu lebenslangen Haftstrafen. Alle Verurteilten gingen in Revision - sie scheiterte in acht Fällen, der neunte wird nun verhandelt.