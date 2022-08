Revisionsprozess zu Mord an 15-Jährigem Mädchen beginnt in Berlin

Rund zwei Jahre nach einem Mord an einer 15-Jährigen an der Berliner Rummelsburger Bucht beginnt am Dienstag (09.00 Uhr) vor dem Landgericht der Hauptstadt der Revisionsprozess gegen einen 43-Jährigen. Bekim H. hatte die Schülerin in einer Nacht im August 2020 im Stadtteil Friedrichshain auf einem Brachgelände in ein Gebüsch gezogen, vergewaltigt und erwürgt.