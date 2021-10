Rhein wegen zweier festgefahrener Schiffe in Baden-Württemberg gesperrt

Wegen zweier festgefahrener Schiffe ist der Rhein in Baden-Württemberg auf rund 25 Kilometern für den Schiffsverkehr gesperrt worden.

Wegen zweier festgefahrener Schiffe ist der Rhein in Baden-Württemberg auf rund 25 Kilometern für den Schiffsverkehr gesperrt worden. In der Nacht zum Dienstag fuhr sich ein mit Diesel beladenes Tankmotorschiff bei Karlsruhe fest, wie die zuständige Wasserschutzpolizei im rheinland-pfälzischen Germersheim mitteilte. Der Rhein wurde zwischen der Schleuse Iffezheim und der Unfallstelle nahe dem Hafen in Karlsruhe gesperrt. Es sei kein Kraftstoff ausgetreten. Ebenso sei kein Wasser in das Schiff eingedrungen. Verletzt wurde niemand.

Nur rund hundert Meter entfernt hatte sich am späten Sonntagabend bereits ein Fahrgastschiff festgefahren. 90 Menschen saßen seitdem auf dem Schiff fest. Grund für den Unfall war offenbar eine "nautische Fehleinschätzung" des Kapitäns.

Zum Unfallzeitpunkt herrschten niedriger Wasserstand und dichter Nebel. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Ein Freischleppversuch am Montag blieb ohne Erfolg. Erst eine Woche zuvor hatte sich an gleicher Stelle ein Tankmotorschiff festgefahren.

Am Dienstag begann die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft damit, die Fahrgäste an Land zu holen. Die Wasserschutzpolizei kündigte an, im Laufe des Dienstags zuerst das Tankschiff und dann das Fahrgastschiff freizuschleppen.