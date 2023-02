Riesiges Feuer auf Panamas größter Mülldeponie erzeugt giftige Rauchwolke

Ein riesiges Feuer auf Panamas größter Mülldeponie hat eine giftige Rauchwolke über Wohngebieten am Rand von Panama-Stadt erzeugt. Wie die Feuerwehr des zentralamerikanischen Landes am Dienstag mitteilte, war das Feuer am Montagabend auf der Deponie Cerro Patacón in einem Vorort der Hauptstadt ausgebrochen. Die Löscharbeiten könnten etwa eine Woche dauern, sagte der Feuerwehrmann Eduardo Escobar dem Sender Telemetro.