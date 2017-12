Ringo Starr und Barry Gibb zu Rittern geschlagen

Ex-Beatle Ringo Starr und Barry Gibb, einziges noch lebendes Mitglied der Band Bee Gees, sind in den Ritterstand erhoben worden. Die traditionellen britischen Neujahrs-Ehrungen wurden am Freitag bekannt gegeben. Neben den beiden Musik-Legenden wurde die Ehre unter anderen auch dem Schauspieler Hugh Laurie, der Tänzerin Darcey Bussell und dem Rapper Wiley zuteil.

Der 77-jährige Starr war zusammen mit seinen berühmten Bandkollegen bereits 1965 zu Members of the British Empire ernannt worden. 52 Jahre später folgte nun der Ritterschlag. Bandkollege Paul McCartney darf sich schon seit 1997 "Sir" nennen. Es sei "an der Zeit gewesen", dass auch Starr geehrt werde, sagte McCartney dem Sender BBC.

In einer kurzen Erklärung bezeichnete der 77-jährige Starr den Ritterschlag als "Ehre und Freude". Gibb, der bereits den Titel Commander of the British Empire trug, sagte, die "Magie" und das "Glühen" der Auszeichnung werde den Rest seines Lebens andauern.