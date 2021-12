Röttgen: Impfverweigerer spalten Gesellschaft mehr als Impfpflicht

Hallo, letztes Jahr wurde im TV groß Reklame geschoben bleibt zuhause, vermeidet Kontakte. Die AHA Regeln wurden rauf und runter gebetet und die Inzidenzien waren lange nicht so hoch wie heute, dabei wurden Millionen von Menschen geimpft ! Ich sehe es als Nachweis für die Nutzlosigkeit der Impfung und eine Gefahr für Leib und Leben die Impfung als einzig wahres Wundermittel zu verkaufen. Das Gegenteil ist der Fall ! Die Geimpften verbreiten das Virus, weil sie sich sicher fühlen und die AHA Regeln missachten. Frei nach dem Motto : Ich bin geimpft, ich darf jetzt alles.

Meine Zentralheizung wird über einen einzelnen Sensor im WZ gesteuert. Die einzelnen Räume sollen jetzt eine angepasste Temperatur haben. Sprich Schlafzimmer um 16°,Küche und Flur16°, das Bad morgens und abends 20°.... Wohnzimmer 18°. Klar muss ich also als Minimaltemperatur im WZ 20° einstellen, damit es im Bad auch 20° warm werden kann. Dann läuft die Heizung und Umwälzpumpe aber dauernd. Bessere Möglichkeiten?

Deswegen verstehe ich nicht die Frage nach der Impfpflicht für Pflegepersonal! Was ist mit dem Einzelhandel und Gastronomie Friseure usw.?! Diese Berufsgruppen haben mehr Kontakt zu Menschen in 8 Std. Arbeitszeit, als ich, als Krankenschwester in der chirurgieschen Notaufnahme obwohl wir sehr viele Patienten haben. Ich bin mir sicher,das eine Kasse im Discounter mehr Menschen abkassiert. Und da kommen sicherlich auch Risikogruppen zum einkaufen!!!