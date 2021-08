Rolling-Stones-Schlagzeuger Charlie Watts im Alter von 80 Jahren gestorben

Der Schlagzeuger der legendären britischen Rockband Rolling Stones, Charlie Watts, ist tot.

Der Schlagzeuger der legendären britischen Rockband Rolling Stones, Charlie Watts, ist tot. Der 80-Jährige starb am Dienstag "friedlich" im Kreis seiner Familie in einem Londoner Krankenhaus, wie sein Agent Bernard Doherty mitteilte. Watts war seit 1963 Mitglied der Band, die mit Songs wie "(I Can't Get No) Satisfaction" Rockgeschichte geschrieben hat.

"Charlie war ein geliebter Ehemann, Vater und Großvater und als Mitglied der Rolling Stones auch einer der größten Schlagzeuger seiner Generation", erklärte Doherty. "Wir bitten darum, die Privatsphäre seiner Familie, Bandmitglieder und engen Freunde in dieser schwierigen Zeit zu respektieren", fügte er hinzu.

Auf der Bühne war sein fast schon ausdrucksloses Gesicht und der stete Rhythmus ein Gegengewicht zu der Energie des Sängers Mick Jagger und der beiden Gitarristen Keith Richards und Ronnie Wood. Während die anderen Bandmitglieder auch im Privatleben einen Skandal nach dem anderen fabrizierten, lebte Watts mit seiner Frau Shirley Shepherd, mit der er seit über 50 Jahren verheiratet war, zurückgezogen auf einem Gestüt in der abgelegenen Landschaft von Devon in Großbritannien.

Es sei ein "sehr trauriger Tag", schrieb der britische Popstar Elton John auf Facebook. Er würdigte Watts als "ultimativen Schlagzeuger" und "stilvollsten aller Männer". Der kanadische Rockmusiker Bryan Adams bezeichnete ihn auf Twitter als einen der "größten Rock-Schlagzeuger aller Zeiten und einen echten Gentleman".

Charles Robert Watts, wie er mit vollem Namen hieß, wurde am 2. Juni 1941 in London geboren. Im Alter von etwa zehn Jahren entdeckte er den Jazz für sich. Wie es auf der Website der Band heißt, baute er als Junge ein altes Banjo mit Lederbespannung in eine Trommel um. Er absolvierte jedoch nie eine formelle Ausbildung zum Schlagzeuger.

Nach einem Kunststudium fand er einen Job als Grafikdesigner und spielte abends in verschiedenen Jazzbands, bevor er 1963 Mitglied der Rolling Stones wurde. Während seiner gesamten Karriere bei den Stones blieb Watts seiner Liebe zum Jazz treu, als Leiter eines Jazz-Quintetts sowie einer 32-köpfigen Band namens Charlie Watts Orchestra.

Anfang August hatte der Schlagzeuger bereits seine Teilnahme an einer USA-Tournee wegen einer medizinischen Behandlung absagen müssen. Damals hatte ein Sprecher allerdings betont, dass die Behandlung "komplett erfolgreich" verlaufen sei. Zur Art der Behandlung hatte der Sprecher damals keine Angaben. Watts war in den 1980ern wegen Alkohol- und Heroinmissbrauchs und im Jahr 2004 erfolgreich wegen Kehlkopfkrebs behandelt worden.