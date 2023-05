Ron DeSantis verkündet US-Präsidentschaftsbewerbung für 2024

Der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, hat seine Bewerbung für die Präsidentschaftswahl 2024 verkündet. "Ich kandidiere als Präsident, um unser großartiges amerikanisches Comeback anzuführen", schrieb der erzkonservative Politiker am Mittwoch (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter. Dazu veröffentlichte der 44-Jährige, der als gefährlichster innerparteilicher Rivale von Ex-Präsident Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner gilt, ein erstes Wahlkampfvideo.

Die Bewerbung des rechten Hardliners war seit langer Zeit erwartet worden. Am Mittwoch reichte DeSantis bei der US-Bundeswahlkommission die für eine Kandidatur notwendigen Unterlagen ein. Er war am Abend außerdem Gast in einem Live-Gespräch mit Twitter-Besitzer Elon Musk - dort gab es allerdings zunächst technische Probleme.

Umfragen zum Bewerberfeld der Republikaner sehen DeSantis derzeit im Schnitt mit 21 Prozent auf dem zweiten Platz - mehr als 30 Punkte hinter Trump. Die Vorwahlen für die Präsidentschaftswahl vom November 2024 beginnen im Februar kommenden Jahres. Der Sieger der Republikaner-Vorwahlen wird Amtsinhaber Joe Biden von der Demokratischen Partei herausfordern, der sich um eine Wiederwahl bewirbt.