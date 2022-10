Rot-grüne Mehrheit in Niedersachsen - FDP nicht mehr im Landtag

Aus der Landtagswahl in Niedersachsen ist die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil dem vorläufigen Ergebnis zufolge als klare Siegerin hervorgegangen und kann gemeinsam mit den Grünen eine Regierung bilden. Die Sozialdemokraten bekamen bei dem Urnengang am Sonntag 33,4 Prozent und die Grünen 14,5 Prozent der Stimmen, wie die Wahlleitung in Hannover mitteilte. Die CDU von Spitzenkandidat Bernd Althusmann erreichte demnach 28,1 Prozent vor der AfD mit 10,9 Prozent und der FDP mit 4,7 Prozent, die damit nicht mehr im neuen Landtag vertreten ist.