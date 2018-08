Rotes Kreuz: Mindestens 29 Kinder bei Angriff auf Bus im Jemen getötet

Erneut sind im Jemen-Konflikt dutzende Kinder Opfer der militärischen Auseinandersetzungen geworden: Bei einem Angriff der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition auf einen Bus im Norden des Jemen wurden mindestens 29 Kinder getötet und 30 weitere verletzt, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Die Zahl der Verletzten insgesamt lag laut IKRK bei mindestens 48.

Nach Angaben des IKRK ereignete sich der Angriff am Donnerstagmorgen auf einem Markt in Dahjan in der Region Saada. In ein von der Organisation unterstütztes Krankenhaus seien die Leichen von 29 Kindern unter 15 Jahren eingeliefert worden sowie 48 Verletzte, darunter 30 Kinder. Die Huthi-Rebellen, welche die betroffene Region Saada kontrollieren, hatten zuvor mitgeteilt, bei dem Angriff seien 39 Menschen getötet und 51 verletzt worden, "die meisten davon Kinder".

Die saudiarabische Militärkoalition, die gegen die schiitischen Rebellen kämpft, verbreitete später eine Stellungnahme, in der sie die Verantwortung für den Angriff übernahm. In der von der saudiarabischen Nachrichtenagentur SPA veröffentlichten Erklärung hieß es, es handle sich um einen "legitimen Militäreinsatz" als Vergeltung für einen Raketenangriff der jemenitischen Rebellen auf die saudiarabische Stadt Dschisan am Vortag. Dabei seien ein Mensch getötet und weitere verletzt worden.

Die Rakete sei von der jemenitischen Provinz Amran aus abgefeuert worden. Die Huthis haben in den vergangenen Monaten verstärkt Raketen auf Saudi-Arabien gefeuert.

"Die Koalition wird alle notwendigen Maßnahmen gegen die terroristischen, kriminellen Akte der Huthi-Miliz ergreifen, wie die Rekrutierung von Kindersoldaten, die ins Schlachtfeld geschickt werden und als Werkzeuge missbraucht werden", sagte der Sprecher der Militärkoalition, Turki al-Maliki.

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef äußerte sich besorgt über die neuen Berichte über getötete Kinder. "Ich sehe mit Schrecken die Bilder und Videos aus Saada und mir fehlen die Worte", schrieb die Unicef-Landesdirektorin im Jemen, Meritxell Relano, auf Twitter. "Inwiefern war das ein militärisches Ziel? Warum werden Kinder getötet?" Der Unicef-Regionaldirektor für den Nahen Osten und Nordafrika, Geert Cappelaere, sagte: "Braucht die Welt wirklich noch weitere Kinderleben, um den grausamen Krieg gegen Kinder im Jemen zu stoppen?"

Die Kinderrechtsorganisation Save the Children forderte eine umgehende Untersuchung des Angriffs. "Dies ist ein weiteres Beispiel für die eklatanten Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, die wir im Jemen in den vergangenen drei Jahren erlebt haben - durch wahllose und unverhältnismäßige Angriffe auf Zivilisten, Verweigerung des Zugangs zu humanitärer Hilfe und den Einsatz von Hunger als Kriegswaffe", erklärte Susanna Krüger, Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland.

Erst am Donnerstag vergangener Woche waren ein Krankenhaus und ein Fischmarkt in der von Rebellen kontrollierten Hafenstadt Hodeida Ziele von Luftangriffen. Laut Rotem Kreuz wurden dabei mindestens 55 Zivilisten getötet und 170 weitere verletzt. Die Militärkoalition um Saudi-Arabien wies die Verantwortung von sich. Sie wird immer wieder für den Tod von Zivilisten in dem Konflikt verantwortlich gemacht.

Im Jemen kämpfen die vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen seit 2014 gegen die Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi. Eine vom sunnitischen Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition unterstützt seit März 2015 Hadis Truppen. Seitdem wurden in dem Konflikt fast 10.000 Menschen getötet. Nach Angaben der UNO leidet der Jemen zudem unter der derzeit schlimmsten humanitären Krise weltweit.

Die UNO will die Konfliktparteien für den 6. September zu Gesprächen über ein Ende des Krieges in Genf einladen. 2016 waren die von der UNO vermittelten Verhandlungen vorerst gescheitert.