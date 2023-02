Rund 13.000 nehmen an Wagenknecht-Kundgebung in Berlin teil

Rund 13.000 Menschen haben am Samstag in Berlin an der Großkundgebung "Aufstand für den Frieden" der Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer teilgenommen. Der Schätzung der Polizei zufolge kamen damit trotz Kälte und Schneeregen mehr Protestierende zum Brandenburger Tor als zuvor von den Veranstaltern angemeldet - diese hatten mit 10.000 Menschen gerechnet.