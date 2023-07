Rund 2000 Menschen demonstrieren in Magdeburg gegen AfD-Parteitag

Rund 2000 Menschen haben am Samstag in Magdeburg gegen die AfD demonstriert. Die von einem zivilgesellschaftlichen Bündnis organisierte Kundgebung zog am Mittag vom Hauptbahnhof der Stadt in Richtung Messegelände, wo die AfD derzeit ihren Europaparteitag abhält. Die Demonstrantinnen und Demonstranten skandierten "Nazis raus" und trugen Banner mit Aufschriften wie "Solidarität statt Hetze" und "Alle zusammen gegen den Faschismus". Die Organisatoren vom "Bündnis Solidarisches Magdeburg" sprachen von einem "starken Zeichen gegen die menschenverachtende Hetze und Politik der AfD".