Rund 80.000 Menschen demonstrieren für Solidarität mit Protestierenden im Iran

In Berlin haben zehntausende Menschen am Samstag für Solidarität mit der Protestbewegung im Iran demonstriert. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, beteiligten sich bis zum späten Nachmittag rund 80.000 Menschen an der Kundgebung. Ein Frauenkollektiv hatte die Großkundgebung angemeldet. Auch in Washington und Tokio gingen die Menschen am Samstag als Zeichen der Solidarität auf die Straße.