Russische Justiz ordnet Auflösung des Sacharow-Zentrums in Moskau an

Russlands Justiz hat im Zuge ihres Vorgehens gegen Menschenrechtsorganisationen die Auflösung des renommierten Sacharow-Zentrums angeordnet. Zur Begründung führte ein Gericht in der Hauptstadt Moskau am Freitag nicht genehmigte Konferenzen und Ausstellungen in der Einrichtung an. Das nach Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow benannte Zentrum gehörte zu den wenigen Organisationen, welche die Sichtweise des Kreml in Frage stellten - auch im Hinblick auf Moskaus Militärintervention in der Ukraine. Deutschland und Frankreich verurteilten die Anordnung.

Bereits im Frühjahr dieses Jahres war das 1996 gegründete Sacharow-Zentrum unter Verweis auf das Gesetz zu "ausländischen Agenten" gezwungen worden, seine Räumlichkeiten in Moskau zu verlassen. Das russische Justizministerium hatte eine "Überprüfung" der Einrichtung eingeleitet, die seit 2014 als "ausländischer Agent" bezeichnet wurde.

Der Direktor des Sacharow-Zentrums, Sergej Lukaschewski, der sich in Deutschland im Exil befindet, sagte damals der Nachrichtenagentur AFP, die Organisation werde sich im Falle einer Auflösung in Russland als "Kollektiv" neu gründen.

"Putin will auch die letzten Stimmen für Demokratie und Menschenrechte in Russland zum Schweigen bringen", erklärte das Auswärtige Amt am Freitag im vormals Twitter genannten Onlinedienst X. Die Auflösung des Sacharow-Zentrums sei dafür ein "weiterer trauriger Beleg". "Wir stehen an der Seite derer, die das Erbe von Nobelpreisträger Andrei Sacharow weitertragen", schrieb das Ministerium weiter.

Ähnlich reagierte das Außenministerium in Paris. Die Auflösung sei ein weiteres Beispiel der "von den russischen Behörden geführten Repressionskampagne gegen die Stimmen, die sich in Russland noch frei äußern" und vor allem gegen die wichtigsten Menschenrechtsorganisationen des Landes, erklärte das Ministerium. Das Sacharow-Zentrum habe durch Konferenzen und Ausstellungen einen "Raum für engagierte und freie Meinungsäußerung" geschaffen.

Frankreich äußerte auch "große Besorgnis" über die ebenfalls am Freitag angeordnete zweimonatige Untersuchungshaft für den Ko-Vorsitzenden der russischen Wahlbeobachtungsgruppe Golos. Grigori Melkonjanz war am Vortag festgenommen worden. Die Entscheidung des Gerichts fiel nur wenige Wochen vor den russischen Regionalwahlen im September und weniger als ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr.

"Diese repressiven und willkürlichen Handlungen zeigen erneut die Verachtung der russischen Behörden für den Rechtsstaat und die demokratischen Prinzipien", erklärte das Außenministerium in Paris weiter.

Das Gericht in Moskau, das nun die Auflösung des Sacharow-Zentrums anordnete, hatte im Januar bereits das Verbot der Moskauer Helsinki-Gruppe verfügt, der ältesten Menschenrechtsorganisation in Russland. Im April wurde das Sowa-Zentrum aufgelöst, das sich auf die Untersuchung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit spezialisiert hatte.

Die Menschenrechtsorganisation Memorial, die sich als wichtiger Pfeiler der Zivilgesellschaft etabliert hatte, war bereits Ende 2021 von den russischen Behörden aufgelöst worden - nur wenige Monate bevor Kreml-Chef Wladimir Putin Truppen in das Nachbarland Ukraine schickte.

Parallel zu seiner Offensive in der Ukraine nutzt die russische Führung ein Arsenal immer weiter reichende Gesetze, um jedwede Kritik von Einzelpersonen oder Organisationen am Kreml zu unterbinden. Die meisten Oppositionellen sitzen hinter Gittern oder sind im Exil. Nach dem Mord an dem führenden Oppositionspolitiker Boris Nemzow nahe der Kreml-Mauern 2015 hatten sich tausende Menschen vor dem Sacharow-Zentrum zum Gedenken versammelt.