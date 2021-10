Russland berät mit China und Pakistan über Afghanistan

Russland berät am Dienstag mit Vertretern Chinas und Pakistans über die Lage in Afghanistan.

Russland berät am Dienstag mit Vertretern Chinas und Pakistans über die Lage in Afghanistan. Es gehe darum zu versuchen, "eine gemeinsame Position zu der sich wandelnden Situation in Afghanistan auszuarbeiten", hatte der Afghanistan-Beauftragte des Kremls, Samir Kabulow, am Freitag gesagt. Ursprünglich sollten auch die USA bei den Gesprächen vertreten sein. Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte am Montag jedoch, die USA würden nicht teilnehmen. Er führte dafür logistische Gründe an.

Für Mittwoch sind Gespräche russischer Vertreter mit den radikalislamischen Taliban darüber geplant, wie eine humanitäre Krise in Afghanistan abgewendet werden kann. Russland befürchtet, dass sich von Afghanistan aus die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) weiter in Zentralasien ausbreitet. Die Taliban hatten den Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan genutzt, um Mitte August am Hindukusch wieder die Macht zu übernehmen.