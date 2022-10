Russland greift Kiew und andere ukrainische Städte mit Drohnen und Raketen an

Bei erneuten russischen Luftangriffen auf ukrainische Städte sind nach Angaben Kiews auch iranische Kamikaze-Drohnen eingesetzt worden. "Inzwischen ist die Zahl der Toten durch einen Kamikaze-Drohnenangriff auf ein Wohnhaus auf drei gestiegen", teilte der Vizechef der Präsidialverwaltung, Kyrylo Timoschenko, am Montag in Online-Medien mit. Nach Angriffen auf wichtige Infrastruktur in drei ukrainischen Regionen waren hunderte Städte und Dörfer ohne Strom. Unterdessen beschlossen die EU-Außenminister eine neue militärische Ausbildungsmission für die Ukraine.

Die auf zwei Jahre angelegte "EU Military Assistance Mission" (EUMAM) ist laut Diplomaten der mit Abstand größte Ausbildungseinsatz der EU für ein Drittland. Sie sieht vor, 15.000 ukrainische Soldaten in der Europäischen Union auszubilden und soll laut dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell den ukrainischen Streitkräften helfen, ihren "mutigen Kampf" gegen Russland fortzusetzen. Wie von Borrell vorgeschlagen, stockten die EU-Länder zudem die Militärhilfe für die Ukraine auf 3,1 Milliarden Euro auf - rund 500 Millionen Euro mehr als bisher.

Kiew wurde genau eine Woche nach schweren russischen Luftangriffen am frühen Montagmorgen einmal mehr mit Angriffsdrohnen beschossen. Nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko wurde unter anderem ein Wohnhaus getroffen. Unter den Todesopfern in Kiew war Klitschko zufolge ein junges Ehepaar. "Ein Mann und seine Frau, die ein Kind erwarteten - die Frau war im sechsten Monat schwanger", schrieb Klitschko in Online-Netzwerken. Nach Behördenangaben wurden landesweit mindestens sechs Menschen getötet.

In Kiew begann die Explosionsserie gegen 06.30 Uhr (Ortszeit, 05.30 Uhr MESZ). Kurz zuvor hatten die Sirenen vor Luftangriffen gewarnt. Auch in vielen anderen Landesteilen wurde Luftalarm ausgelöst. "Bleiben Sie in den Schutzräumen!", warnte Klitschko die Hauptstadtbewohner in den Online-Netzwerken.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes wurde die Hauptstadt mit Kamikaze-Drohnen attackiert, die zunächst in der Luft schweben und dann auf ihrem Ziel explodieren. "Die Russen glauben, das werde ihnen helfen, aber es zeigt nur ihre Verzweiflung", erklärte der Leiter des Präsidialamtes, Andrij Jermak. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, wie eine der Angriffsdrohnen auf ein Gebäude niederging, während Polizisten versuchten, die Drohne abzuschießen.

Außenminister Dmytro Kuleba forderte auf Twitter "mehr Luftverteidigung und die Lieferung von Munition" von der EU.

Nach Angaben des ukrainischen Militärs griff Russland auch andere Städte im ganzen Land mit Drohnen und Raketen an. Regierungschef Denys Schmyhal erklärte: "Russische Terroristen haben erneut die Energieinfrastruktur der Ukraine in drei Regionen angegriffen". Neben der Hauptstadt Kiew waren demnach die zentralukrainische Region Dnipropetrowsk und die Region Sumy im Osten der Ukraine betroffen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj rief seine Landsleute zum Durchhalten auf. "Die ganze Nacht und den ganzen Morgen terrorisiert der Feind die Zivilbevölkerung. Die gesamte Ukraine wird mit Kamikaze-Drohnen und Raketen angegriffen", schrieb er in den Online-Netzwerken. "Der Feind kann unsere Städte angreifen, aber er wird uns nicht brechen können."

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, die russischen Truppen hätten erneut Militär- und Energieanlagen in der Ukraine mit Präzisionswaffen angegriffen. Alle Ziele des Einsatzes seien erreicht worden.

Bereits am Montag vergangener Woche hatte die russische Armee Kiew und zahlreiche weitere Städte der Ukraine angegriffen. Dabei wurden mindestens 19 Menschen getötet und 105 weitere verletzt. Nach russischer Darstellung waren die massiven Angriffe die Antwort auf eine Explosion auf der Krim-Brücke, für die Russland die Ukraine verantwortlich macht.

Der neue UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk nannte die neuen Angriffe "zutiefst verstörend". Zivile Objekte und Zivilisten dürften nicht angegriffen werden. Das sei in dicht besiedelten städtischen Gebieten aber "sehr schwierig", sagte der Österreicher nach seinem Amtsantritt in Genf.