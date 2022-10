Russland greift Kiew und andere ukrainische Städte mit Drohnen und Raketen an

Bei erneuten russischen Luftangriffen auf ukrainische Städte und wichtige Infrastruktur des Landes sind nach Angaben Kiews auch iranische Kamikaze-Drohnen eingesetzt worden. Der Feind "agiert heimtückisch, tötet Zivilisten, trifft Häuser und Infrastruktur", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag im Online-Netzwerk Telegram. Nach ukrainischen Angaben wurden acht Menschen getötet; in drei Regionen waren hunderte Städte und Dörfer ohne Strom. Unterdessen beschlossen die EU-Außenminister eine neue militärische Ausbildungsmission für die Ukraine.

Die auf zwei Jahre angelegte "EU Military Assistance Mission" (EUMAM) ist laut Diplomaten der mit Abstand größte Ausbildungseinsatz der EU für ein Drittland. Sie sieht vor, 15.000 ukrainische Soldaten in der Europäischen Union auszubilden. Die EU-Länder stockten zudem die Militärhilfe für die Ukraine auf 3,1 Milliarden Euro auf - rund 500 Millionen Euro mehr als bisher.

Kiew wurde genau eine Woche nach schweren russischen Luftangriffen am frühen Montagmorgen wiederholt mit Angriffsdrohnen beschossen. Es gebe bereits "vier Tote nach dem Angriff auf ein Wohnhaus in Kiew, darunter eine junge Familie, die ein Kind erwartete", erklärte Präsident Selenskyj. Nach Behördenangaben wurden landesweit mindestens acht Menschen getötet.

Kurz vor der ersten Explosion um 06.35 Uhr (Ortszeit, 05.35 Uhr MESZ) ertönten in Kiew Luftschutzsirenen, gefolgt von Sirenen in fast allen Teilen des Landes. Nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes wurde die Hauptstadt mit Kamikaze-Drohnen attackiert, die zunächst in der Luft schweben und dann auf ihrem Ziel explodieren. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, wie eine der Angriffsdrohnen auf ein Gebäude niederging, während Polizisten versuchten, sie abzuschießen.

"Sie scheinen uns jetzt jeden Montag zu treffen", sagte der Taxifahrer Serhiy Prichodko der Nachrichtenagentur AFP. Die sei offenbar "eine neue Art, die Woche zu beginnen".

Bereits am Montag vergangener Woche hatte die russische Armee Kiew und zahlreiche weitere Städte der Ukraine angegriffen. Dabei wurden mindestens 19 Menschen getötet und 105 weitere verletzt. Nach russischer Darstellung waren die massiven Angriffe die Antwort auf eine Explosion auf der Krim-Brücke, für die Russland die Ukraine verantwortlich macht.

Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmygal berichtete nun von "fünf Drohnenangriffen" mutmaßlich iranischer Herkunft auf Kiew und "Raketenangriffen" auf die zentralukrainische Region Dnipropetrowsk und die Region Sumy im Osten der Ukraine. Laut Schmygal waren "Hunderte von Siedlungen" in allen Regionen infolge des Angriffs von der Stromversorgung abgeschnitten. Später wurde diese laut Behörden in Sumy wiederhergestellt.

Insgesamt habe Russland im Laufe des Tages "neun Raketenangriffe, 39 Luftangriffe und bis zu 30 Granaten aus Mehrfachraketenwerfern abgefeuert", fasste der ukrainische Generalstab am Montagabend zusammen.

Außenminister Dmytro Kuleba forderte auf Twitter "mehr Luftverteidigung und die Lieferung von Munition" von der EU. Er beschuldigte Teheran, Drohnen an Russland zu liefern. Der Iran bestreitet, Waffen an beide Seiten zu exportieren.

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, die russischen Truppen hätten erneut Militär- und Energieanlagen in der Ukraine mit Präzisionswaffen angegriffen. Alle Ziele des Einsatzes seien erreicht worden.

Am Montagabend kam es zudem nahe der ukrainischen Grenze zum Absturz eines russischen Militärflugzeugs vom Typ Suchoi-34 über einem Wohngebiet. Dabei wurden in der Stadt Jejsk mindestens drei Menschen getötet und 19 weitere verletzt, berichteten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die örtliche Stelle des Katastrophenschutzministeriums. Nach Behördenangaben breitete sich das Feuer in 17 Wohnungen auf mehreren Stockwerken aus. Laut russischem Verteidigungsministerium handelte es sich um einen Übungsflug.

Im Rahmen eines Gefangenenaustauschs wurden am Montag zudem 108 Ukrainerinnen von Russland freigelassen - einige von ihnen gehörten zu den nach wochenlangem Widerstand aus dem Stahlwerk Asowstal in Mariupol evakuierten Armeeangehörigen. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Gefangenenaustausch und erklärte, 100 Menschen seien nach Russland zurückgekehrt.