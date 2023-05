Russland stuft Greenpeace als "unerwünschte" Organisation ein

Russland hat Greenpeace zur "unerwünschten" Organisation erklärt, was de facto ein Verbot der Aktivitäten der Umweltschutzgruppe bedeutet. Die russische Generalstaatsanwaltschaft warf Greenpeace am Freitag in einer Erklärung "anti-russische Propaganda" und den Versuch eines "verfassungswidrigen Umsturzes" vor. Greenpeace bezeichnete die Entscheidung als "absurd", "unverantwortlich" und "zerstörerisch".