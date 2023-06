Russland und Ukraine machen sich gegenseitig für Angriff auf Staudamm verantwortlich

Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der südlichen Region Cherson machen sich Russland und die Ukraine gegenseitig dafür verantwortlich. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak warf Russland am Dienstagmorgen vor, den Staudamm in der Nacht "gesprengt" zu haben, um das Gebiet zu überfluten und so die geplante ukrainische Offensive zu behindern.