Russland weist 60 US-Diplomaten aus und schließt Konsulat

Als Vergeltung für die Ausweisung von 60 russischen Diplomaten aus den USA im Zuge der Skripal-Affäre verweist Russland 60 US-Diplomaten des Landes. Außenminister Sergej Lawrow sagte am Donnerstag in Moskau, er habe den US-Botschafter über "Vergeltungsmaßnahmen" informiert. Dazu zähle, dass die entsprechende Anzahl von US-Diplomaten aus Russland ausgewiesen werde. Zudem werde das Konsulat der USA in St. Petersburg geschlossen.

Die US-Regierung hatte wegen des Giftanschlags auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter 60 russischen Diplomaten die Akkreditierung entzogen und die Schließung des russischen Konsulats in Seattle verfügt.

Nach dem Giftanschlag am 4. März in Großbritannien haben insgesamt 26 Staaten, darunter auch Deutschland, die Ausreise von russischen Diplomaten angeordnet. Auch die Nato entzog sieben russischen Diplomaten die Akkreditierung. Insgesamt sind fast 150 Russen von den Ausweisungen betroffen, darunter 23 in Großbritannien. Die britische Regierung macht Russland für den Anschlag auf Skripal und seine Tochter Julia verantwortlich. Moskau weist dies zurück.