Russlands Statistikbehörde meldet mehr als 660.000 Corona-Tote

Fußgänger in Moskau

Mehr als 660.000 Menschen in Russland sind seit Pandemiebeginn an einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Wie die Statistikbehörde Rosstat am Freitag mitteilte, schrumpfte die Bevölkerung Russlands im Jahr 2021 um mehr als eine Million Menschen. Damit setzt sich der Abwärtstrend aus dem Vorjahr fort. 2020 wurde ein Rückgang von mehr als einer halben Million registriert.

Die von Rosstat veröffentlichten Zahlen zu den Corona-Toten sind mehr als doppelt so hoch wie die Zahlen der Regierung: Laut einer Regierungs-Webseite zur Pandemie starben in Russland 329.443 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Rosstat wendet eine breitere Definition von Corona-Todesfällen an.

Russland zählt zu den am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern weltweit. Es sind zwar vier Impfstoffe verfügbar, doch die Impfskepsis im Land ist groß. Nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung ist vollständig gegen das Virus geimpft.

Die Zahl der Corona-Toten verschärft die demografische Krise, in der sich das Land seit rund 30 Jahren befindet. Als Hauptgründe gelten die sinkende Geburtenrate und eine vergleichsweise niedrige Lebenserwartung. Die Zahl der Geburten pro Frau liegt in Russland bei etwa 1,5.

Die Regierung von Russlands Präsident Wladimir Putin versucht dem Bevölkerungsrückgang seit Jahren entgegenzusteuern. In seinen Ansprachen an die Nation ermutigt Putin die Menschen häufig, mehr Kinder zu bekommen und einen gesünderen Lebensstil zu führen, um ihre Lebenserwartung zu erhöhen. Zudem winken Eltern mit mehr als einem Kind eine Reihe finanzieller Anreize.