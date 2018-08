Ryanair-Piloten am Freitag zu 24-stündigen Streiks aufgerufen

Mitten in der Ferienzeit legen die Ryanair-Piloten in Deutschland am Freitag die Arbeit nieder. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigte am Mittwoch in Frankfurt am Main Streiks von Freitagmorgen bis Samstagmorgen an. Aufgerufen seien "alle festangestellten Piloten, die an Ryanair-Stationen in Deutschland beschäftigt sind". Damit seien alle Verbindungen betroffen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollen.

Die Piloten schließen sich damit Arbeitskampfmaßnahmen an, die am Freitag in Belgien, Irland und Schweden geplant sind. Die Piloten fordern bessere Arbeitsbedingungen, für das Cockpitpersonal in Deutschland strebt die Gewerkschaft den ersten Tarifvertrag überhaupt an. Von Seiten des Unternehmens sei aber "kein konstruktiver Wille" zu spüren, Tarifverhandlungen zu führen, sagte Gewerkschaftspräsident Martin Locher. Daher trage Ryanair die Verantwortung für die Eskalation des Konflikts.

Die Unannehmlichkeiten für die betroffenen Passagiere bedauerte die Gewerkschaft. Reisende sollten sich mit Fragen zu ihrer Verbindung an Ryanair wenden, "da nur das Unternehmen selbst sagen kann, welche Flüge durchgeführt werden". Locher kritisierte, dass Ryanair durch Tarifverträge keine Kostensteigerungen hinnehmen wolle. Es sei "schwer vorstellbar, was Ryanair mit den Tarifverhandlungen dann bezwecken will".

Wie Cockpit-Chefverhandler Ingolf Schumacher ausführte, gab es von Seiten des Managements zwar immer Bekundungen einer Verhandlungsbereitschaft, aber keine schriftlichen Angebote. Cockpit fordert, dass der Anteil der variablen Gehaltsbestandteile, die etwa an die Zahl der geleisteten Flugstunden gekoppelt sind, reduziert wird. "Wir wollen nicht, dass es zu Einbußen bei Krankheit oder saisonalen Schwankungen kommt", sagte Schumacher in Frankfurt.

Außerdem fordert die Gewerkschaft Lohnerhöhungen mit zunehmender Arbeitserfahrung, wie sie bei zahlreichen anderen Tarifverträgen Standard sind, und sie will die Zahl der Flugstunden für die Piloten reduzieren. Außerdem wollen sie die Regelung abschaffen, dass Ryanair seine Piloten einfach an andere europäische Standorte versetzen kann, so wie das kürzlich mit streikenden Piloten in Irland passiert sei. Auch den etwa 400 Piloten in Deutschland sei bereits mit Versetzungen und Stellenstreichungen gedroht worden.

"Wir hoffen sehr, dass diese Streikmaßnahme reicht, damit Ryanair in ernsthafte Verhandlungen eintritt", sagte Cockpit-Chef Locher. Sonst drohten weitere Streiks. Immerhin will die Gewerkschaft diese jeweils mindestens 24 Stunden vorher ankündigen.