Ryanair streicht wegen Streiks am Freitag 250 Flüge

Der Billigflieger Ryanair streicht wegen eines angekündigten Pilotenstreiks am Freitag 250 Flüge von und nach Deutschland. Das teilte der Leiter des operativen Geschäfts, Peter Bellew, am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. Zuvor hatte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit die ganztägige Arbeitsniederlegung bekanntgegeben, was Ryanair als "ungerechtfertigt" kritisierte.

Das Unternehmen kündigte weiter an, betroffene Kunden würden noch an diesem Mittwoch bis 15.00 Uhr per SMS oder E-Mail benachrichtigt. Sie könnten dann kostenlos umbuchen, auf einen vergleichbaren Ersatzflug ausweichen oder sich den Kaufpreis erstatten lassen. In Deutschland sollen Maschinen demnach nur vom Flughafen Baden-Baden aus starten.

Die Gewerkschaft hatte sich Streikaufrufen in Belgien, Irland und Schweden angeschlossen. Die Piloten fordern bessere Arbeitsbedingungen, für das Cockpitpersonal in Deutschland strebt die Gewerkschaft den ersten Tarifvertrag überhaupt an. Die Gewerkschaft warf der Unternehmensleitung vor, von ihrer Seite sei kein konstruktiver Wille zu spüren, Tarifverhandlungen zu führen.