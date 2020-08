Saar-Ministerpräsident gegen Absage des Karnevals

Geliefertes Möbelstück entspricht nicht dem Ausstellungsstück

Wir haben im Januar Wohnzimmer möbel bei einem namhaften Möbelfachmarkt gekauft und seither nur Ärger. Erst wegen angeblicher Stornierung (Versehen des Verkäufers), dann plötzlicher Auslieferung im Sommer, dann doppelter Abbuchung des Betrags und nu wegen der sichtbaren (!) Rückwände. Diese haben in der Ausstellung eine Maserung, bei uns zuhause aber nicht. Auf den ersten Blick sieht es aus, als wären sie einfach falschherum befestigt. Sehen aber rückseitig genauso aus, sind verleimt und somit auch nicht austauschbar. Jetzt haben wir zig Telefonate geführt, immer von uns initiiert und sind zu keinem guten Ergebnis gekommen. Mittlerweile kosten die Möbel schon reduziert 30% weniger. Jetzt hat man uns die Ausstellungsstücke angeboten, mit einem Preisnachlass von 10%. Das finde ich für den ganzen Ärger extrem wenig... Gibt es tatsächlich eine rechtliche Handhabe, weil die Ausstellungsstücke andere Möbel versprechen? Täuschung oder so, ein Freund meinte so... Hat jemand eine Idee oder gibt es nur die Alternativen, o.g. Umtausch oder Möbel komplett zurückgeben (wollen wir ja eigentlich, weil die schön und für uns alternativlos sind)... Mich ärgert das so, dass man denen ständig hinterrennen muss und will nicht, dass die so "billig" davon kommen...