Sachsens Ministerpräsident warnt vor Pauschalurteil über Chemnitz

Mehr als eine Woche nach den Ausschreitungen in Chemnitz hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor einer pauschalen Diffamierung der Menschen dort gewarnt und zugleich zum Kampf gegen Rechts aufgerufen. Rechtsextremismus sei "die größte Gefahr für unsere Demokratie", sagte Kretschmer am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag. Der Widerstand dagegen müsse "aus der Mitte der Gesellschaft" kommen.

Kretschmer verurteilte die Angriffe auf Journalisten und Ausländer, die es nach der Tötung eines 35-jährigen Manns in Chemnitz gegeben hatte. Die Täter würden zur Rechenschaft gezogen, das gelte auch für diejenigen, "die mit dem Hitlergruß durch Chemnitz gezogen sind". Zuvor hatten die Abgeordneten mit einer Schweigeminute des Getöteten gedacht.

Der Ministerpräsident wandte sich erneut gegen die aus seiner Sicht pauschalen oder falschen Urteile über Chemnitz. "Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd und es gab keine Pogrome in Chemnitz", sagte Kretschmer und kritisierte damit auch teilweise die mediale Berichterstattung.

Nach dem Tod des 35-Jährigen war es bei Demonstrationen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, an denen sich Rechtsextreme und radikale Hooligans beteiligten. Es wurden auch Videos verbreitet, in denen Männer ausländisch aussehende Menschen verfolgen. Medien und Politiker sprachen anschließend teilweise von einem "Mob", auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) verurteilte "Hetzjagden" auf Ausländer.

Kretschmer sagte, es sollten nicht diejenigen Menschen "an den Pranger" gestellt werden, die aus Wut über das Tötungsdelikt in Chemnitz auf die Straße gegangen seien. "Die sind nicht rechtsextrem", sagte er. Den anderen aber, die gewalttätig geworden seien, "denen sagen wir den Kampf an".

Zugleich wies Kretschmer Kritik zurück, die CDU-geführten Landesregierungen hätten nach der Wende zu wenig für die Bekämpfung des Rechtsextremismus getan. So seien unter anderem über das Programm "Weltoffenes Sachsen" Initiativen vor Ort seit 2005 mit rund 40 Millionen Euro unterstützt worden. Kretschmer, der seit gut neun Monaten im Amt ist, räumte aber ein, dass es nicht gelungen sei, den Rechtsextremismus "endgültig in die Schranken zu weisen".

Die Linksfraktion im Landtag hielt der CDU vor, sie werfe gegen Rechts engagierten zivilgesellschaftlichen Initiativen seit Jahren "Stöcke in die Speichen". Grünen-Fraktionschef Wolfram Günther forderte, die CDU sollte endlich "den Ernst der Lage" erkennen und an einer parteiübergreifenden demokratischen Plattform für eine starke Zivilgesellschaft mitarbeiten.

Wegen des Tötungsdelikts sitzen zwei mutmaßlich aus Syrien und dem Irak stammende Männer in Untersuchungshaft. Nach einem dritten Tatverdächtigen wird seit Dienstag gefahndet.

Am Wochenende hatte die AfD gemeinsam mit der fremdenfeindlichen Pegidabewegung und anderen rechten Gruppen tausende Menschen in Chemnitz auf die Straße gebracht. Kretschmer griff die AfD scharf an und bezeichnete die Partei als Spalter der Gesellschaft - damit sei sie auch für die Ausschreitungen in Chemnitz mitverantwortlich. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte im ARD-"Morgenmagazin", seit Chemnitz habe die AfD "ihre Maske der Bürgerlichkeit endgültig verloren".

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) forderte ein neues Gesetz zur Förderung der Demokratie. Dieses müsse "unmissverständlich klar" machen, dass es "auch die Aufgabe des Staats" sei, "die demokratische Bildung junger Menschen auf allen Ebenen zu organisieren", sagte sie der Zeitung "Die Welt".