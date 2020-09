Sängerin Juliette Gréco im Alter von 93 Jahren gestorben

Die französische Chanson-Legende und Schauspielerin Juliette Gréco ist tot.

Die französische Chanson-Legende und Schauspielerin Juliette Gréco ist tot. Die 93-Jährige sei am Mittwoch zuhause im Kreis ihrer Familie gestorben, hieß es in einer Mitteilung der Familie an die Nachrichtenagentur AFP. Gréco wurde in den 50er und 60er Jahren mit Chansons wie "L'accordéon", "La Javanaise" und "Déshabillez-moi" weltberühmt.

Als "Muse" der Existenzialisten wurde Gréco bekannt, mit ihrer markanten dunklen Stimme und ihrer schwarzen Kleidung prägte sie ab Ende der 40er Jahre eine ganze Generation. Gréco wirkte auch als Schauspielerin in Filmen mit, unter anderem von Jean Cocteau.

Entdeckt wurde die zierliche Frau mit der tiefen Stimme kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Philosophen Jean-Paul Sartre, der sie in einem Pariser Kellerlokal traf und einen der ersten Liedtexte für sie schrieb. Die Interpretin von bekannten Liedern wie "Accordéon" wurde danach international mit ihren Chansons bekannt. Ab 1959 trat sich auch als eine der ersten Französinnen nach dem Krieg in Deutschland auf.

Gréco war drei Mal verheiratet. Aus erster Ehe mit dem Schauspieler Philippe Lemaire hat sie eine Tochter.