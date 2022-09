Sarg der Queen auf Schloss Windsor eingetroffen

Nach der Trauerfeier und Prozession in London sind die sterblichen Überreste der Queen an ihrer letzten Ruhestätte Schloss Windsor eingetroffen. Der Leichenwagen mit dem Sarg der britischen Königin Elizabeth II. fuhr am Nachmittag über den historischen Long Walk zum Schloss, begleitet von Glockengeläut und Salutschüssen.

Die rund 35 Kilometer lange Strecke von London nach Windsor hatten zahlreiche Menschen gesäumt. Der Leichenwagen, dessen oberer Teil verglast ist, kam am Schloss voller Blumen auf Scheiben und Kühlerhaube an, die Menschen als Zeichen ihrer Bewunderung für die Queen auf den Wagen geworfen hatten.

Das Staatsbegräbnis für Elizabeth II. hatte am Montag mit einer Trauerfeier in der Westminster Abbey begonnen. An dem Gottesdienst nahmen etwa 2000 Gäste teil, darunter zahlreiche Monarchen und andere Staatsoberhäupter wie etwa US-Präsident Joe Biden.

Die Queen wird um 20.30 Uhr MESZ in der St. George's Chapel von Schloss Windsor beigesetzt. Mit ihrer Grablegung in der König George VI.-Gedächtniskapelle, einem gesonderten Teil in dem Gotteshaus, wird sie mit ihren Eltern, ihrer Schwester Prinzessin Margaret und ihrem Mann Prinz Philip wieder vereint.

Zuvor findet in St. George's ab 17.00 Uhr (MESZ) eine im Fernsehen übertragene Beisetzungsfeier mit mehr als 800 Gästen statt. Zu ihnen zählen neben Mitgliedern der Königsfamilie und Politikern auch ehemalige Mitarbeiter der Queen.

Elizabeth II. war am 8. September im Alter von 96 Jahren nach 70 Jahren auf dem britischen Thron gestorben. Mit ihrem Tod endete eine Ära, das Ereignis löste weltweit Trauer und Anteilnahme aus.