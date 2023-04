Scharfe Kritik an Fernsehansprache von Frankreichs Präsident zur Rentenreform

Nach seiner TV-Ansprache zur umstrittenen Rentenreform sucht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron weiter nach einem Ausweg aus der Krise. Am Dienstag wollte der Staatschef mit Vertretern der Unternehmerverbände zusammentreffen, um über mögliche Verbesserungen für die Arbeitnehmer in der Arbeitswelt zu sprechen. Die Gewerkschaften hatten seine Einladung zu dieser Gesprächsrunde ausgeschlagen.

Macrons Rede am Vorabend war von Protesten begleitet gewesen und hatte scharfe Kritik bei der Opposition ausgelöst. Laut Innenminister Gérald Darmanin beteiligten sich nach der Rede Macrons landesweit etwa 24.000 Menschen an Protesten. An mehreren Orten kam es zu Ausschreitungen, etwa 60 Menschen wurden in Polizeigewahrsam genommen. Die Gewerkschaften hatten dazu aufgerufen, während der Rede mit Kochtöpfen vor den Rathäusern Lärm zu schlagen - was an zahlreichen Orten befolgt wurde.

Macron hatte in seiner Rede bekräftigt, dass die Reform nötig sei, "um die Rente für alle zu sichern und mehr Wohlstand für die Nation zu schaffen." Er wolle in den nächsten hundert Tagen, bis zum Nationalfeiertag am 14. Juli, zahlreiche Projekte angehen. Macron nannte etwa Verbesserungen des Arbeitslebens, das Verhindern illegaler Einwanderung, Kampf gegen Steuer- und Sozialbetrug sowie eine Schulreform.

Die rechtspopulistische Fraktionschefin Marine Le Pen warf Macron "weltfremde und stumpfe" Politik vor. Seine Amtszeit sei geprägt von "Misstrauen, Gleichgültigkeit und Brutalität". Der Parteichef der konservativen Republikaner, Eric Ciotti, sagte, Macron habe "eine lange Liste frommer Wünsche" aufgezählt, die "weder richtungweisend noch neu" seien.

Von der linken Opposition kam ebenfalls beißende Kritik. "Losgelöst von jeder Realität", schrieb der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, der die Anhebung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre einen "Diebstahl von zwei Jahren Freiheit" nannte. "Die Rede hätte auch von der ChatGPT geschrieben sein können", spottete ihrerseits die CGT-Gewerkschaftschefin Sophie Binet mit Blick auf die Software, die mithilfe von künstlicher Intelligenz Texte erstellt.

Premierministerin Elisabeth Borne soll das neue Regierungsprogramm in der kommenden Woche im Kabinett vorstellen. Eine Kabinettsumbildung ist wegen der Krise hingegen in naher Zukunft nicht geplant, wie AFP aus dem Umfeld des Präsidenten erfuhr.

Innenminister Darmanin forderte bereits, das wegen der Rentenkrise aufgeschobene Einwanderungsgesetz erneut anzugehen. "Wir müssen vorankommen. Die Franzosen brauchen ein starkes Gesetz, um die ungeregelte Einwanderung zu bekämpfen", erklärte er.

Auch innerhalb von Macrons Regierung gibt es Kritik am Vorgehen des Präsidenten. Der Präsident müsse "mehr Zeit vor Ort" verbringen, sagte ein Kabinettsmitglied, das anonym bleiben wollte. Die Zeitung "Le Monde" kommentierte: "Macron ist lange noch nicht fertig damit, mit der sozialen und politischen Krise umzugehen, die er weiterhin gefährlich befeuert."

Am Dienstagabend wurde Macron im Pariser Vorort Saint-Denis erwartet, allerdings ohne Begleitung durch Medienvertreter. Es wird damit gerechnet, dass er in den kommenden Tagen und Wochen vermehrt Kontakt zu den Französinnen und Franzosen suchen wird, um mit ihnen in Dialog zu kommen.