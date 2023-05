Schaulustige versammeln sich an der Prozessionsroute zur Krönung Charles' III.

Warten auf den neuen König: In London haben sich Stunden vor der Krönung von Charles III. bereits etliche Schaulustige entlang der Straßen zwischen dem Buckingham-Palast und Westminster Abbey versammelt. Fernsehbilder zeigten am Samstagmorgen, dass sich bereits zum Zeitpunkt der Öffnung der Prozessionsroute für die Öffentlichkeit um 06.00 Uhr (07.00 Uhr MESZ) hunderte Menschen hinter den Absperrungen drängten.

Zur gleichen Zeit kamen die ersten Gardesoldaten Bahnhof Waterloo an, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Hunderte der in roten Uniformen und mit den charakteristischen schwarzen Bärenfellmützen gekleideten Guards liefen über die Westminster Brücke in Richtung Westminster Abbey. 4000 Soldaten aus Großbritannien und anderen Commonwealth-Staaten nehmen insgesamt in ihren Paradeuniformen an der Prozession teil.

Durch den Tod von Elizabeth II. am 8. September war Charles nach Jahrzehnten im Wartestand zum König von Großbritannien und 14 weiteren Commonwealth-Staaten geworden. Acht Monate nach seiner Thronbesteigung findet nun am Samstag die Krönung von Charles III. sowie seiner Frau Camilla statt. Einige Royals-Fans campieren deswegen bereits seit Tagen vor dem Buckingham-Palast.

Charles und Camilla fahren um 11.20 Uhr (MESZ) in einer Kutsche vom Buckingham-Palast zur Westminster Abbey, die Zeremonie dort beginnt um 12.00 Uhr. Die Zeremonie dürfen am Samstag etwa 2300 Gäste verfolgen, darunter Mitglieder anderer Königshäuser sowie Staats- und Regierungschefs wie Sunak, Bundespräsident Steinmeier und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron.

Die Krönungsfeierlichkeiten dauern insgesamt drei Tage. Für Sonntag sind Nachbarschaftsfeste im gesamten Vereinigten Königreich und ein Popkonzert auf Schloss Windsor geplant. Der Montag wurde ebenfalls zum Feiertag erklärt. Die Briten sind aufgerufen, die freie Zeit für gemeinnützige Arbeit zu nutzen.