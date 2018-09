Scheuer plant offenbar große Diesel-Umtauschaktion

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) plant offenbar eine große Diesel-Umtauschaktion, um Fahrverbote zu verhindern. Scheuer habe dazu am Sonntag im Kanzleramt beim Treffen mit den Chefs von BMW, Daimler und Volkswagen ein Konzept vorgestellt, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach sollen außerdem Fahrzeughalter an den Kosten für eine mögliche Umrüstung beteiligt werden. Scheuer selbst erklärte, er wolle die Halter von Dieselfahrzeugen vor Umrüstungskosten und Wertverlust schützen.

Kern des Konzepts ist laut " Handelsblatt" eine großzügige Umtauschprämie der Hersteller. Diesel-Besitzer sollten in den 65 Metropolregionen, in denen die Luftschadstoffgrenzwerte nicht erreicht werden, von den deutschen Autoherstellern ein Angebot zum Umtausch alter Autos erhalten. Die Hersteller könnten einen Neuwagen als Diesel, Benziner oder Elektroauto anbieten, oder auch junge Gebrauchtfahrzeuge, etwa aus der Leasingflotte. Dabei sollten die Hersteller auch den Wertverlust von 20 Prozent durch den Dieselskandal übernehmen.

Die Differenz beim Kaufpreis sollten sie dabei "so klein wie möglich halten", hieß es laut "Handelsblatt" in Regierungskreisen. Es müsse deutlich bessere Angebote geben als zuletzt mit der Umtauschprämie. Die Chefs der Autokonzerne hätten sich offen gezeigt, schrieb die Zeitung. "Jeder Hersteller rechnet jetzt Umtauschaktionen durch, die so attraktiv sind, dass die Kunden zugreifen", hieß es demnach.

Scheuers Vorschlag zufolge sollten nur solche Fahrzeuge umgerüstet werden, bei denen der nachträgliche Einbau von Stickoxidfiltern wirtschaftlich sinnvoll sei. Dies würde vor allem die Dienstwagenflotten mit den Modellen VW Passat, BMW 3er und Mercedes C-Klasse betreffen, die noch vergleichsweise jung sind.

Hier sollten die Hersteller bei Umbaukosten von bis zu 3000 Euro insgesamt 80 Prozent der Kosten übernehmen, so dass der Kunde höchstens 600 Euro selbst zahle, berichtete das "Handelsblatt". Ein Zuschuss des Staates sei nicht vorgesehen. Am kommenden Montag soll der Koalitionsausschuss das Konzept beschließen, berichtete die Zeitung.

Scheuer selbst erklärte allerdings: "Bei möglichen Hardware-Nachrüstungen für deutsche Diesel ist mein Ziel, die Selbstbeteiligung der Halter auf NULL zu setzen." Für alle anderen Modelle solle die Industrie Umtauschprämien ausloben. Dies beträfe in den 65 Regionen dann rund 1,2 Millionen Fahrzeuge deutscher Hersteller. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte in Berlin, seine Einschätzung sei, dass es "keine Selbstbeteiligung von Autofahrern geben wird".

Unterstützung für die Pläne kam vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks forderte allerdings, dass sich sowohl Hersteller als auch Staat an den Kosten einer Umrüstung beteiligen müssten. "Denn beide Akteure haben in der Vergangenheit starke Anreize gesetzt, damit sich viele Gewerbetreibende vor Ort in bester Absicht für Dieselfahrzeuge entschieden haben." Die Umrüstungen sollten aber auf eher neuwertige Fahrzeuge beschränkt werden, für ältere sei die Umtauschprämie sinnvoller.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) kritisierte es hingegen als "bitter und unverschämt", dass sich Verbraucher an den Kosten beteiligen sollen. Das müsse Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verhindern. Wichtig sei, dass die Hersteller die komplette Garantie für mögliche Langzeitfolgen der Nachrüstung übernehmen. vzbv-Chef Klaus Müller forderte, dass die Hersteller die Garantie für mögliche Langzeitfolgen der Umrüstung übernehmen sollten. Laut "Handelsblatt" wollen sich die Autobauer aber davor drücken, da sie mit einem höheren Spritverbrauch rechnen.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) kritisierte, dass eine auf wenige Modelle beschränkte Umrüstung zum zusätzlichen Wertverlust bei anderen Dieselautos führe. Außerdem sprach sich der BUND dagegen aus, dass weitere Fahrzeuge in den Markt gedrückt werden, die nicht der allerneuesten Abgasnorm Euro 6d entsprechen.