Schlagersänger Tony Marshall mit 85 Jahren gestorben

Der Schlagersänger Tony Marshall ist zwei Wochen nach seinem 85. Geburtstag gestorben. Der in Baden-Baden lebende Marshall sei Donnerstagabend im Kreis seiner Familie gestorben, sagte seine Sprecherin am Freitag. Mit dem Lied "Schöne Maid" hatte der auch als "Fröhlichmacher der Nation" geltende Sänger seinen größten Hit.

Marshall galt seit längerem als gesundheitlich angeschlagen. Seinen 85. Geburtstag vor zwei Wochen beging er zurückgezogen im Kreise seiner Familie, zu der seine Frau Gaby, drei Kinder, Enkel und Urenkel zählen. "Ich genieße diese Geborgenheit - und auch das junge, heranwachsende Leben zu spüren, gibt mir Kraft", hatte er zu seinem Geburtstag über seine Sprecherin erklären lassen. Sein Sohn, der Sänger Marc Marshall, veröffentlichte bei Instagram ein vor dem 85. Geburtstag entstandenes Foto seines Vaters mit den Worten "Danke, Papa!"

Marshall hatte 1971 mit "Schöne Maid" seinen größten Hit und wurde danach für Jahrzehnte einer der bekanntesten Schlagersänger in Deutschland. Dazu kamen unzählige Fernsehauftritte und Moderationen etwa von Sendungen wie "Lass das mal den Tony machen" im ZDF. Weitere Hits waren "Resi bring' Bier" oder "Bora Bora". Das Südsee-Atoll machte ihn zum Ehrenbürger.

Der Intendant des Südwestrundfunks (SWR) und ARD-Vorsitzende Kai Gniffke drückte in einer Erklärung seine Betroffenheit aus. "Wir alle im SWR sind sehr traurig. Über viele Jahre hat Tony Marshall den Menschen im Südwesten und in ganz Deutschland mit seiner Musik Lebensfreude geschenkt", erklärte Gniffke. "Nun hat er die Bühne verlassen, so dass uns im SWR nur ein letzter großer Applaus für den Künstler und Menschen Tony Marshall bleibt."

Marshall war besonders dem Südwesten verbunden, er stammte aus Baden-Baden und war dort auch Ehrenbürger. Der Baden-Badener Oberbürgermeister Dietmar Späth erklärte, "Tony Marshall hat die Stadt Baden-Baden geprägt und sichtbare Spuren hinterlassen. Er hat sich zeitlebens mit seiner Heimatstadt identifiziert, war volksnah und erreichte durch seine Musik viele Menschen." Die Stadt verliere eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit, die den Namen Baden-Badens in die Welt hinausgetragen habe.

Auch der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC (KSC) reihte in die Trauernden ein und erinnerte daran, dass der langjährige KSC-Fan Marshall vor einem DFB-Pokalspiel vor gut zehn Jahren das Badner-Lied im Karlsruher Wildparkstadion gesungen hatte.