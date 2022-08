Scholz: Für reduzierte russische Gaslieferungen gibt es keine technischen Gründe

Für die Drosselung der russischen Gaslieferungen gibt es nach Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) keine technischen Gründe. Scholz sah sich am Mittwoch bei Siemens Energy in Mülheim an der Ruhr eine bereitstehende Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 an und befand: "Die Turbine ist da, sie kann geliefert werden." Russland wiederum verwies auf Unklarheiten hinsichtlich der geltenden Wirtschaftssanktionen.