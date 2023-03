Scholz empfängt kenianischen Präsidenten Ruto in Berlin

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt am Dienstag (16.00 Uhr) den kenianischen Staatspräsidenten William Ruto im Bundeskanzleramt. Im Anschluss ist für 17.00 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Bei dem Treffen soll es um die bilateralen Beziehungen, die wirtschaftliche, klima- und entwicklungspolitische Zusammenarbeit sowie um regionale und sicherheitspolitische Fragen gehen.

In Kenia protestieren seit der vergangenen Woche Menschen gegen die Regierung und die Inflation in dem ostafrikanischen Land. Dabei lieferten sich Demonstranten und Polizisten auch gewaltsame Auseinandersetzungen. Viele Menschen in Kenia leiden unter den steigenden Preisen für Grundnahrungsmittel, dem starken Verfall des Schillings und einer Rekorddürre.