Scholz empfängt Staats- und Regierungschefs aus Afrika zu Wirtschaftsgipfel

Bei einem Gipfel mit Staats- und Regierungschefs aus Afrika will die Bundesregierung am Montag über eine Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beraten. Ziel sei es, "gemeinsam mit reformorientierten afrikanischen Staaten Investitionen in diese Länder zu stärken", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin. Das Treffen findet statt im Rahmen der Gruppe "G20-Compact with Africa" statt, die unter der deutschen G20-Präsidentschaft im Jahr 2017 ins Leben gerufen wurde.

Am Montagvormittag will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Rede auf einer Wirtschaftskonferenz in Berlin halten, bei der sich rund 750 hochrangige deutsche und afrikanische Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik treffen. Danach will Scholz bei einem vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ausgerichteten Workshop mit jungen afrikanischen Gründerinnen und Gründern zusammenkommen.

Am Montagnachmittag dann stellt sich Scholz mit Gästen aus Afrika den Fragen der Presse. Bereits am Sonntagabend will der Kanzler in Berlin zu einigen bilateralen Gesprächen mit Gästen aus Afrika zusammenkommen - den Präsidenten Sambias und der Elfenbeinküste sowie den Ministerpräsidenten aus Marokko und Äthiopien.