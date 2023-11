Scholz empfängt Staats- und Regierungschefs aus Afrika zu Wirtschaftsgipfel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) richtet am Montag in Berlin die fünfte Konferenz der G20-Initiative "Compact with Africa" aus. Dabei kommen am Nachmittag Vertreter der G20-Staaten mit Staats- und Regierungschefs aus Afrika zu zwei Arbeitssitzungen im Kanzleramt zusammen. Ziel ist es nach Regierungsangaben, "gemeinsam mit reformorientierten afrikanischen Staaten Investitionen in diese Länder zu stärken". An dem Treffen wird auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teilnehmen.