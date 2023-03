Scholz gratuliert Machern von "Im Westen nichts Neues" zu vier Oscars

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Machern des deutschen Weltkriegsdramas "Im Westen nichts Neues" zu vier Oscars gratuliert. "Es ist ein Riesenerfolg für den deutschen Film, darauf kann man zurecht stolz sein", schrieb Scholz am Montag im Onlinedienst Twitter. Der Film von Regisseur Edward Berger zeige "gerade in dieser schwierigen Zeit unmissverständlich, wie furchtbar und unmenschlich Krieg ist".

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) schrieb auf Twitter: "Herzlichen Glückwunsch an Edward Berger und sein Team für diesen tollen Erfolg!"

Der deutsche Film "Im Westen nichts Neues" hatte bei der Oscar-Verleihung in Hollywood am Sonntagabend (Ortszeit) vier Preise abgeräumt, darunter die Auszeichnung als bester internationaler Film. Die Netflix-Produktion war damit neben dem Science-Fiction-Abenteuer "Everything Everywhere All at Once" der große Sieger des Abends.