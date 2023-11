Scholz spricht auf Gedenkveranstaltung zu 85 Jahre Reichspogromnacht

Mit einer zentralen Gedenkveranstaltung in Berlin erinnert der Zentralrat der Juden in Deutschland am Donnerstag an die Reichspogromnacht vor 85 Jahren (11.00 Uhr). Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Zentralratspräsident Josef Schuster werden bei der Veranstaltung in der Berliner Synagoge Beth Zion Ansprachen halten, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt teil. Der Bundeswehr-Militärrabbiner Zsolt Balla soll die Trauergebete sprechen.