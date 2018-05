Scholz stellt Entlastungen für kleinere und mittlere Einkommen in Aussicht

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will den zusätzlichen Spielraum durch das Steuerplus für eine Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen nutzen. Er schlage vor, das zu tun, "worauf viele Bürger jetzt zu Recht hoffen", sagte Scholz am Mittwoch in Berlin. Die neue Steuerschätzung gibt dem Bund einen zusätzlichen Spielraum von 10,8 Milliarden Euro bis 2022. Grund für das Steuerplus ist die gute wirtschaftliche Lage in Deutschland.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung, dessen Prognosen Grundlage der Haushaltsplanung sind, hob seine Gesamtprognose für Bund, Länder und Kommunen bis 2022 im Vergleich zum November um 63,3 Milliarden Euro an. Ein Großteil der nun prognostizierten Mehreinnahmen sei aber bereits verplant, hob Scholz hervor.

Der Steuerschätzung zufolge werde die Einnahmen auf 905,9 Milliarden Euro für Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2022 ansteigen. Im Jahr 2017 lagen sie bei 734,5 Milliarden Euro, für das laufende Jahr werden sie auf 772,1 Milliarden Euro geschätzt.

Scholz sagte, die zu verzeichnenden Mehreinnahmen in Höhe von 10,8 Milliarden Euro "werden wir verantwortungsvoll nutzen, um die Auswirkungen der kalten Progression von 2019 an zu beseitigen". Zudem solle ein mit 2,4 Milliarden Euro ausgestatteter Digitalfonds eingerichtet werden, um in Breitbandausbau und die Digitale Schule zu investieren.

Darüber hinaus werde es - "in überschaubarem Umfang" - Spielraum geben für die Bereiche Verteidigung und Entwicklungszusammenarbeit, und zwar den Koalitionsvereinbarungen entsprechend. Beide Ressorts hatten bereits weiteren Finanzbedarf angemeldet. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) stimmten dem Haushaltsentwurf von Scholz nur unter dem Vorbehalt zu, dass es in den kommenden Jahren mehr Geld für ihre Häuser gibt.

Scholz hob jedoch auch jetzt hervor, dass der gewonnene Spielraum "nicht beträchtlich sei". "Man kann gar nicht vorsichtig genug sein", warnte er vor überhöhten Erwartungen.

Unionsfraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU) betonte, auch Bundeswehr und Entwicklungszusammenarbeit müssten von dem entstandenen Spielraum "angemessen profitieren". Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, begrüßte die geplanten Investitionen in die Digitalisierung sowie die Abmilderung der kalten Progression.

Vorrangig für die Arbeitgeber ist der vollständige Abbau des Solidaritätszuschlags und der "seit Jahr und Tag versprochene Abbau der Kalten Progression", wie ihr Präsident Ingo Kramer erklärte. Steuerzahlerpräsident Reiner Holznagel betonte: "Das Geld für ein komplettes Soli-Aus für alle ist seit langem da." DIHK-Präsident Eric Schweitzer warnte davor, "überfällige Entlastungen auf den Sankt Nimmerleinstag" zu verschieben.

Der FDP-Finanzexperte Florian Toncar erklärte: "Wer die Bürger jetzt nicht entlastet, sollte lieber zugeben, dass er das überhaupt nicht will." Die Linke forderte "angesichts der wiederholten Steuer-Fehlschätzung" eine Reform der Einkommensteuer mit spürbaren Entlastungen für Gering- und Normalverdiener. "Hohe Einkommen müssen stärker besteuert werden", erklärte Parteichef Bernd Riexinger zudem.

Die Grünen-Abgeordneten Anja Hajduk und Sven-Christian Kindler bescheinigten Scholz einen "Fehlstart". Der Minister verteile das Geld "mit der Gießkanne", statt Prioritäten für Europa und gegen Armut zu setzen.

Der Sozialverband VdK forderte, die zusätzlichen Einnahmen gezielt in ein Programm für den ärmeren Teil der Bevölkerung zu investieren, um "die soziale Spaltung in unserem Land zu überwinden".