Scholz stellt sich den Fragen der Bundestagsabgeordneten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt sich am Mittwoch (13.00 Uhr) den Fragen der Bundestagsmitglieder. Er spricht zunächst zu einem selbst gewählten Thema und beantwortet anschließend Fragen. Der Tagesordnungspunkt ist auf insgesamt eine Stunde angesetzt.

Eine zentrale Rolle dürfte in der Regierungsbefragung die Diskussion über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine spielen. Der "Spiegel" sowie der Sender ntv hatten am Dienstagabend übereinstimmend berichtet, Berlin wolle nun doch eine Kompanie Panzer des Typs Leopard 2 A6 an Kiew geben. Offiziell bestätigt wurde dies zunächst nicht.