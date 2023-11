Scholz stimmt Bürger auf schwierige Folgen des Haushalts-Urteils ein

In einer Regierungserklärung vor dem Bundestag hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Bürgerinnen und Bürger auf die schwierigen Folgen des Karlsruher Haushalts-Urteils eingestimmt. Das Urteil schaffe eine "neue Realität", die es "schwieriger macht, wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen", sagte Scholz am Dienstag. Er bestätigte dabei auch das Ende der Energiepreisbremsen zum Jahreswechsel. Die Opposition ging mit Scholz hart ins Gericht.

Deutschland steht nach Einschätzung von Scholz vor "Herausforderungen, wie unsere Republik sie in dieser Konzentration und Härte wohl noch nicht erlebt hat". Das Karlsruher Urteil habe Folgen für die Haushaltspraxis "für alle gegenwärtigen und zukünftigen Regierungen, im Bund und in den Ländern", sagte der Kanzler.

Der Kanzler richtete eine Botschaft an alle Bürgerinnen und Bürger, "die aufgrund manch wilder Vorschläge und manch gezielter Falschmeldungen in den sozialen Medien verunsichert sind: In Ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts - völlig unabhängig davon, ob Sie Kindergeld oder Bafög bekommen, eine Rente oder Wohngeld."

Das Auslaufen der Strom- und Gaspreisbremsen zum Jahreswechsel sei möglich, weil deutschlandweit wieder Strom- und Gastarife verfügbar seien, die unterhalb der Obergrenzen der Preisbremsen lägen, sagte Scholz. "Sollten die Preise für Energie dennoch erneut unerwartet dramatisch steigen, sind wir jederzeit in der Lage, kurzfristig zu handeln."

Anders als Vertreter der Koalitionspartner FDP und Grüne vermied es das Kanzler in seiner Rede, die vom Verfassungsgericht verworfene Haushaltspraxis seiner Regierung im Nachhinein als Fehler zu bezeichnen. Er sagte lediglich: "Mit dem Wissen um die aktuelle Entscheidung hätten wir im Winter 2021 andere Wege beschritten - Wege, die das Gericht in seinem Urteil ebenfalls gewiesen hat."

Die Opposition quittierte die Äußerungen des Kanzlers im Plenum stellenweise mit Hohngelächter. Sie warf ihm in der anschließenden Debatte vor, klare Positionierungen zu vermeiden - etwa in der Frage, ob der Etat 2024 wieder die Regeln der Schuldenbremse einhält, oder in der Frage, welche Haushaltsprioritäten die Koalition angesichts der enger werdenden Finanzspielräume setzt.

Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) sprach Scholz die Eignung für das Kanzleramt ab. "Die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß", sagte der CDU-Chef an Scholz gewandt. Der Kanzler sei allenfalls ein "Klempner der Macht", der mit technischen Antworten auf hoch politische Fragestellungen reagiere.

Klarheit über die Gestaltung des Haushalts für das Jahr 2024 brachte die Debatte nicht. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sprach sich dafür aus, die Schuldenbremse im kommenden Jahr abermals auszusetzen und zudem "grundsätzliche Korrekturen" an der Regelung vorzunehmen, weil sie den Haushaltsspielraum zu sehr einschränke.

FDP-Fraktionschef Christian Dürr sprach sich hingegen dafür aus, die Schuldenbremse zu verteidigen. "In der Koalition gibt es unterschiedliche Meinungen dazu", räumte der FDP-Politiker ein.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge wies in ihrer Rede darauf hin, dass inzwischen auch Regierungschefs der Union in den Ländern - anders als die Spitzen der Unionsfraktion im Bund - konstruktive Vorschläge zur Reform der Schuldenbremse machten.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf Kanzler Scholz eine unklare Positionierung in dieser Streitfrage vor. "Ich hätte erwartet, dass sie ein klares Bekenntnis abgeben, dass Sie die Schuldenbremse 2024 einhalten", sagte der CSU-Politiker. Die Union jedenfalls werde "nicht die Hand dafür reichen, dass die Abschaffung der Schuldenbremse legalisiert wird".

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte die Schuldenbremse in seiner Rede als "Anschlag auf die Zukunft". AfD-Chefin Alice Weidel sah Deutschland nach zwei Jahren Ampel-Regierung "am Rand der Zahlungsunfähigkeit" und forderte Neuwahlen.