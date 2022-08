Scholz trifft sich mit Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am Donnerstag ukrainische Soldatinnen und Soldaten, die an deutschen Panzern ausgebildet werden. Das Treffen findet auf dem Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein statt (Pressestatement 11.55 Uhr). Dort werden die Soldatinnen und Soldaten aus der Ukraine für den Flugabwehrpanzer Gepard ausgebildet. Deutschland hat der Ukraine die Lieferung von 30 solcher Panzer zugesagt, die sich derzeit noch in Altbeständen des Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann befinden.

Der Kanzler hat am Donnerstag noch weitere öffentliche Termine. Am Abend (18.00 Uhr) stellt er sich in Magdeburg den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Zuvor besucht er in Cuxhaven einen Hersteller von Windkraftanlagen (Statement 14.30 Uhr). Zudem besichtigt Scholz den Forschungscampus der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg (16.00 Uhr).