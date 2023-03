Scholz und Biden üben bei Treffen Schulterschluss bei Ukraine-Hilfen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und US-Präsident Joe Biden haben bei einem Treffen in Washington demonstrativ Geschlossenheit bei der Unterstützung der Ukraine gezeigt und Kiew weitere Hilfen versprochen. "Wir arbeiten im Gleichschritt zusammen, um der Ukraine höchst wichtige Sicherheitsunterstützung zu liefern", sagte Biden am Freitag im Weißen Haus an der Seite von Scholz. Der Kanzler betonte, die transatlantische Partnerschaft sei "wirklich in einem sehr guten Zustand".