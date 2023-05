Scholz und SPD-Vorsitzende sprechen auf 160-Jahr-Feier der Partei

Im Rahmen der SPD-Feierlichkeiten zum 160-jährigen Bestehen der Partei sind am Dienstag (ab 11.00 Uhr) Reden von Bundeskanzler Olaf Scholz und den SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil geplant. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Fortschritt braucht Gerechtigkeit - Seit 160 Jahren Ideen für morgen".

Erinnert wird an die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins am 23. Mai 1863 in Leipzig. Daraus ging nach mehreren Zwischenstufen 1890 die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) hervor. Die Partei begeht das Jubiläum bereits seit Sonntag unter anderem mit einer Ausstellung im Willy-Brandt-Haus in Berlin zu "Prägenden Sozialdemokratinnen" und weiteren Veranstaltungen. Die SPD ist die älteste noch bestehende Partei Deutschlands.

bk/cha