Scholz will "klare Kante" gegen Antisemitismus in Deutschland

Nach erneuten schweren Ausschreitungen zum Nahost-Konflikt in deutschen Städten hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein entschlossenes Vorgehen gegen Antisemitismus und Israel-Feindlichkeit gefordert. Die Behörden müssten Gesetze und Vorschriften durchsetzen und Straftaten ahnden, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Ähnliche Forderungen erhoben auch Politikerinnen und Politiker anderer Parteien. Derweil rief ein breites Bündnis für Sonntag zu einer Kundgebung gegen Antisemitismus auf.

Versammlungen, bei denen "antisemitische Parolen gebrüllt werden" und "der Tod von Menschen verherrlicht wird", könnten nicht akzeptiert werden, ergänzte Scholz. Hier sei "klare Kante gefragt".

Ähnlich äußerte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: "Das sind Vorgänge, die wir schlicht und einfach nicht tolerieren dürfen", sagte er im Mitteldeutschen Rundfunk. Diese müssten strafrechtlich verfolgt werden.

Seit dem Großangriff der Hamas auf Israel kommt es in Deutschland immer wieder zu Unterstützungskundgebungen für die radikalislamische Palästinenserorganisation. In Berlin-Neukölln hatten sich am Mittwochabend unerlaubt mehrere Menschengruppen versammelt und Feuerwerk, Steine und Flaschen auf die eingesetzten Polizisten geworfen. 65 Beamte wurden verletzt. Die Polizei setzte schließlich Wasserwerfer und Pfefferspray ein und nahm zahlreiche Protestierende fest. In anderen deutschen Städten, darunter Frankfurt und Nürnberg, kam es ebenfalls zu nicht genehmigten pro-palästinensischen Protesten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) verurteilte die Übergriffe auf Polizisten in Berlin "aufs Schärfste". Es gebe in Deutschland "eine hohe Versammlungsfreiheit", und es sei auch "in Ordnung, wenn auf Straßen demonstriert wird", sagte sie beim Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg. "Nicht in Ordnung" sei aber die Gewaltausübung, erst recht nicht gegen Einsatzkräfte. "Diese Form akzeptieren wir auch nicht", betonte Faeser.

Parteiübergreifend wurde am Donnerstag ein entschiedenes Vorgehen gegen die gewaltsame und antisemitische Proteste gefordert. Judenhass und Zerstörungswut gegen Israel dürfen "keinen Platz in unserem Land haben", betonte Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU). Es sei deshalb jetzt "ein hartes Durchgreifen der Polizei und der Justiz angezeigt".

FDP-Fraktionschef Christian Dürr forderte ebenfalls "eine deutliche Antwort des Rechtsstaates". Was auf deutschen Straßen geschehe, seien Straftaten, "die wir nicht tolerieren". Hier dürfe es keine "Vollzugsdefizite" geben, es müsse am Ende zu Verurteilungen kommen.

Die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland sei "die demokratische Verpflichtung von uns allen an jedem Ort und zu jeder Zeit", sagte die Vorsitzende der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann. Es brauche deshalb "ein entschiedenes Handeln".

AfD-Chef Tino Chrupalla forderte die "konsequente" Abschiebung potenzieller Gefährder. Die Hamas und ihr nahe stehende Strukturen dürften nicht von der Bundesrepublik finanziert werden, das angekündigte Hamas-Betätigungsverbot müsse "zeitnah" erlassen werden.

Um ein Zeichen gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel zu setzen, rief indes ein breites Bündnis der demokratischen Parteien und zivilgesellschaftlicher Organisationen für Sonntag zu einer Kundgebung in Berlin aufgerufen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto: "Aufstehen gegen Terror, Hass und Antisemitismus – in Solidarität und Mitgefühl mit Israel".