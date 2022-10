Scholz will mit Wiederaufbaukonferenz für Ukraine "Zeichen der Hoffnung" setzen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mit der am Dienstag in Berlin stattfindenden Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine "ein Zeichen der Hoffnung" für das Land geben. Die Weltgemeinschaft müsse "mitten in dem Grauen des Krieges" zeigen, dass sie bereit sei, die Ukraine langfristig zu unterstützen, sagte Scholz am Samstag. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal warnte angesichts gezielter Zerstörungen wichtiger Infrastruktur zur Versorgung der Bevölkerung durch Russland vor einem "Migrationstsunami".

Wegen der massiven Zerstörungen in der Ukraine werde der Wiederaufbau "eine große, große Aufgabe", der schon jetzt organisiert werden müsse, sagte Scholz. "Und wir werden sehr viel investieren müssen, damit das gut funktioniert. Das kann die Ukraine nicht allein. Das kann auch die Europäische Union nicht allein. Das kann nur die ganze Weltgemeinschaft." Und sie müsse dies "für lange Zeit tun", notwendig sei Unterstützung "über viele, viele Jahre, ja, Jahrzehnte".

Am Montag nimmt Scholz zunächst am deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum teil, zu dem auch Schmyhal nach Berlin reist. Am Rande wollen beide bei einem bilateralen Treffen auch über die deutsche Unterstützung und den Wiederaufbau der Ukraine sprechen.

Auf Einladung von Scholz, der derzeit den Vorsitz der G7-Gruppe innehat, und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen findet dann am Dienstag in Berlin eine internationale Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine statt.

Russland wolle mit seinen massiven Luftangriffen der Ukraine "einen kalten Winter bescheren, in dem viele Menschen buchstäblich erfrieren könnten", sagte Schmyhal. Wenn es in der Ukraine keinen Strom, keine Heizung und kein Wasser mehr gebe, könne dies "zu einer planvoll herbeigeführten humanitären Katastrophe führen, wie Europa sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen hat". Dies könne dann auch "einen neuen Migrationstsunami auslösen".

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar wurden europaweit bereits mehr als 7,6 Millionen ukrainische Flüchtlinge registriert. Rund eine Million Menschen kam nach Deutschland. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) gibt es zudem fast sieben Millionen Binnenvertriebene in der Ukraine.

Mit Blick auf den Wiederaufbau seines Landes schlug Schmyhal vor, das im Ausland eingefrorene russische Vermögen zu verwenden. Die Schäden durch Russlands Angriff betrügen im Augenblick "mehr als 750 Milliarden" Dollar (761 Milliarden Euro), sagte er der "FAS". Zugleich gebe es eingefrorene russische Aktiva im Wert von 300 bis 500 Milliarden Dollar.

An die EU richtete Schmyhal den Appell, schon zugesagte Finanzhilfen von neun Milliarden Euro schnell vollständig zu überweisen. Sechs Milliarden erwarte er noch in diesem Jahr. Aber über die letzten drei Milliarden werde noch darüber diskutiert, ob das Geld als Darlehen oder Zuwendung fließen solle. "Für uns aber ist das Wichtigste, dass es so schnell wie möglich kommt", sagte Schmyhal. "Wir brauchen es, damit unser Finanzsystem überleben kann. Ob das dann ein Darlehen wird oder eine Zuwendung ist weniger wichtig."